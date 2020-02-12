Ухань, Китай, , 01:11 — REGNUM Эпицентр эпидемии нового коронавируса, столица китайской провинции Хубэй город Ухань принял рекордное число медицинских работников за один день, сообщает агентство Синьхуа.

Всего 5787 медиков были доставлены в город 41 чартерным авиарейсом. Произошло это 9 февраля. Этот показатель стал рекордным с момента начала эпидемии. Медики прибыли из десятков провинций и муниципалитетов по всей стране и были направлены в специальные госпитали Уханя, где лечат больных коронавирусом, сообщили в компании Hubei Airport Group.

Всего же Уханьский международный аэропорта «Тяньхэ» принял 124 рейса с 17 тыс. медиков на борту в период с 24 января по 9 февраля. Еще 2205 тонн полезных грузов, включая медицинское оборудование, лекарства и гуманитарную помощь было доставлено 115 грузовых рейсов.

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