Рига, , 00:51 — REGNUM Председатель Правления образовательного предприятия Lielvārds Айвар Грибустс сообщил, что результаты Централизованного экзамена по математике в Латвии худшие за последние 10 лет, пишет портал ir.lv.

По мнению Грибустса это результат проводимой политики в области образования последние 20 лет. В качестве причин называются явные проблемы в подготовке учительского состава и то, что государство самоустранилось из этой сферы. Отсутствие методических разработок и политики, а только фрагментарное реагирование на ситуацию. Образовательный цикл состоит 12 — 14 летнего периода. Сегодняшние результаты начали складываться в 2005, 2006 и 2007 годах. Среди стран Организации экономического сотрудничества и развития (OECD) показатели латвийских школьников по математике в 496 баллов чуть выше среднего. Только 8% учащихся в Латвии достигаю 5 уровня по шкале OECD, при среднем показателе в 11%, а в некоторых провинциях Китая или Сингапура эти цифры составляют 44% и 37%.

Айвар Грибустс считает, что решение сократить на 17% число учащихся, которые смогут после 9 класса продолжить обучение в 10 — 12 классах и рассчитывать потом на поступление в вузы правильным. Если к 15 годам подростки смогли в должной мере освоить математику им не стоит рассчитывать на продолжение учёбы и получения высшего образования.