Москва, , 00:28 — REGNUM Итоговое собеседование по русскому языку, намеченное на 12 февраля, сдадут 1 млн 457 тыс. российских девятиклассников. Об этом сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

«Итоговое собеседование проводится в штатном режиме во второй раз», — говорится в сообщении.

Отмечается, что успешное прохождение собеседования позволит девятиклассникам получить допуск к основному госэкзамену.

Напомним, учащимся во время собеседования предстоит выполнить четыре задания: чтение текста вслух, его пересказ с привлечением дополнительной информации, монолог по одной из выбранных тем и диалог с экзаменатором-собеседником.

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