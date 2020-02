Белвью, США, , 00:07 — REGNUM В онлайн-магазине видеоигр Steam 11 февраля стартовала распродажа саундтреков к видеоиграм. Все желающий могут ознакомиться со списком позиций на соответствующей странице сервиса.

Сейчас в каталоге магазина Valve присутствует более 900 саунтректов из различных проектов. Издание PC Gamer отмечает: геймеры со стажем могут обратить особое внимание на музыку к следующим играм: Dota 2, Planescape: Torment Enhanced Edition, Dead Cells, Enter the Gungeon, Bastion, Devil May Cry 5 и What Remains of Edith Finch.

Кроме того, саундтреки из таких игровых серий Valve, как Half-Life и Portal доступны для свободного скачивания.

Новая категория товаров появилась в Steam в январе 2020 года. Стоит отметить, что до этого саунтреки существовали в Steam в качестве дополнений (DLC), из-за чего для получения возможности их прослушивания геймерам необходимо было покупать игру.

