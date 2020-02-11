Душанбе, , 23:59 — REGNUM Комитет по языку и терминологии подготовил новый список имён, нежелательных для таджикских детей. Всего в 2019 году Комитет проработал 1021 предложенное таджикистанцами детское имя и выдал отрицательные ответы по 373 из них. Об этом сегодня, 11 февраля, на встрече с журналистами сообщил председатель Комитета по языку и терминологии Олимджон Мухаммаджонзода.

По его словам, некоторые имена, которые пытаются дать своим детям таджикистанцы «не соответствуют нашему менталитету и культуре». Звучит много турецких и арабских имен, также «много заимствований имен из турецких сериалов»:

«Среди них Ясмина, Ясмин, Дария, Лейла, Ясира, Хурем, Айша, Эсмира, Цензора, Дариуш. Они хотят назвать своего ребёнка Лейла или Хурем, а когда спрашиваешь — может быть Хуррам, но нет, на таджикский лад не хотят. Они вдохновляются турецкими сериалами».

Глава ведомства напомнил, что комитетом был издан каталог таджикских имен — 3 тысячи 360 «красивых и звучных имён для мальчиков и девочек», составленный «лучшими специалистами».

Он отметил, что комитет не ограничивает родителей в выборе детских имен, однако просит прислушиваться к рекомендациям специалистов.