Мехико, , 00:10 — REGNUM О двух новых подозрительных случаях заболевания ОРВИ, симптомами схожих с заболеванием коронавирусом, сообщил журналистам 11 февраля замминистра здравоохранения Мексики Уго Лопес-Гаттель.

Как пояснил чиновник, им было получена информация о 13-м случае возможного заболевания коронавирусом. Под подозрение попали люди, некоторое время назад вернувшиеся из Китая, каждый из этих случаев тщательно исследуется.

Гаттель уточнил, что у 11 пациентов, которые были госпитализированы с симптомами, напоминающими заболевание коронавирусом, этот диагноз подтверждён не был. У всех госпитализированных наблюдаются лёгкие симптомы заболевания, сходного с ОРВИ.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Всемирная организация здравоохранения присвоила новому типу коронавируса официальное название. Теперь во всех документах коронавирус будет именоваться Covid-2019.

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