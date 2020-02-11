Берлин, , 23:18 — REGNUM В Баварии выявлено два новых случая заболевания коронавирусом COVID-2019, после чего общее число людей, зараженных коронавирусом, достигло в Германии 16 человек.

Об этом 11 февраля сообщила пресс-служба баварского ведомства здравоохранения.

Уточняется, что новые случаи заражения были выявлены в округе Штарнберг среди сотрудников компании Webasto. Напомним, 14 случаев заражения коронавирусом в Германии зафиксировано среди персонала этой компании.

Два новых случая заболевания COVID-2019 установлены среди эвакуированных из китайского города Ухань граждан Германии.

Как сообщало ИА REGNUM, на данный момент подавляющее большинство случаев заболевания коронавирусом COVID-2019 зафиксировано в Китае. Из 42 638 заболевших 3996 выздоровели и 1016 скончались.

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