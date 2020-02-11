Багдад, , 22:59 — REGNUM Впервые с 2008 года в Багдаде выпал снег, сообщает 11 февраля Iraq Daily.

Отмечается, что в иракской столице снегопад — весьма редкое явление. За последнее столетие снег выпал здесь всего во второй раз. Зато в горах этими осадками никого не удивишь.

Снег лёг небольшим слоем, но даже в таком виде поразил багдадцев, которые сделали множество фотографий и выложили их в сеть.

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