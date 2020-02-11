Вашингтон, , 22:51 — REGNUM Авиарейсы в Китай отменила на фоне эпидемии коронавируса авиакомпания American Airlines. Об этом 11 февраля сообщает пресс-служба перевозчика.

Авиарейсы в материковый Китай из Лос-Анджелеса и Далласа, а также в Гонконг из Лос-Анджелеса отменены до 24 апреля включительно. Перелёты из Далласа в Гонконг отменены до 23 апреля.

Компания осуществляет перелёты в Гонконг, Пекин и Шанхай. На фоне распространения коронавируса авиарейсы в КНР были прерваны компанией сначала до последней недели февраля, а затем до 20-х чисел марта.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Дональд Трамп предсказал, когда будет побеждена эпидемия коронавируса в Китае.

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