Тегеран, , 10:09 — REGNUM Выступая перед журналистами, министр образования Исламской Республики Иран (ИРИ) Мохсен Хаджи Мирзаи заявил, что шествие людей в 41-ю годовщину Исламской революции указывает на глубокую связь иранского народа с Исламской революцией. Об этом 11 февраля сообщило иранское агентство IRNA.

По словам Хаджи Мирзаи, «годовщина победы Исламской революции является великим днем для иранцев, поскольку открывает перед народом новые возможности и устремления». Кроме того, министр отметил, что «иранцы были неразрывно связаны с Исламской революцией в течение последних сорока лет».

10-дневный период с момента возвращения Имама Хомейни из Парижа в Тегеран, проходивший с 1 февраля 1979 года до победы Революции 11 февраля, отмечается в Иране ежегодно и называется десятидневным Фаджром. 41-я годовщина Исламской революции совпадает с 40-м днем мученичества генерала Касема Сулеймани. Иранцы из всех слоев общества вышли на улицы, чтобы провести общенациональное шествие в ознаменование годовщины победы Исламской революции.