Фанаты игр серии The Last of Us выложили в сеть «кинематографический» постер к предстоящему сиквелу. Изображение 11 февраля опубликовал портал Screen Rant.

https://www.instagram.com/p/B8RtFAFpzK8/

Постер был создан пользователем соцсети Instagram под ником Shinobi2u. На нём изображены различные персонажи игры и один из заражённых.

Релиз The Last of Us II запланирован на 29 мая 2020 года. Изначально игра должна была выйти в феврале 2020 года, однако в октябре 2019 года студия Naughty Dog сообщила, что ей нужно больше времени для «полировки» своего продукта.

