Архангельск, , 20:36 — REGNUM Одного из самых колоритных представителей ополчения ДНР Бенеса Айо задержали в селе Яренск Архангельской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил общественный деятель, член КПРФ Дмитрий Сараев.

Задержанный ополченец широко известен в кругах активистов левых взглядов. Общественную деятельность среди движений левого толка он начал в Латвии, уроженцем которой является. В последние годы Бенес служит в ополчении ДНР.

По словам Сараева, активист был задержан около 19:30 по московскому времени в селе Яренск Архангельской области. В этот российский регион житель ДНР приехал, чтобы поддержать противников строительства мусорного полигона в посёлке Шиес, куда должны свозить твердые бытовые отходы из Москвы. По словам собеседника ИА REGNUM, ополченца якобы арестовали по запросу Украины, и сейчас ему грозит депортация в эту страну.

«Он русский, несмотря на то, что чернокожий. В Прибалтике он находится в розыске. Сейчас на стороне ополчения воюет в ДНР. Является членом коммунистической партии ДНР. Его задержала полиция в Архангельской области по запросу Украины. Ему грозит выдача Украине», — сообщил Сараев.

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