Донецк, , 19:59 — REGNUM Гражданство России в упрощённом порядке получили уже 74 716 жителей Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили 11 февраля в миграционной службе МВД ДНР.

Отмечается также, что на сегодняшний день органы и подразделения миграционной службы ДНР приняли 90 978 комплектов документов на получение гражданства Российской Федерации.

Напомним, граждане Донецкой и Луганской Народных Республик с июня 2019 года начали получать российские паспорта в соответствии с указом президента России Владимира Путина об упрощённом порядке предоставления гражданства жителям Донбасса.

Для рассмотрения заявок на получение гражданства от указанных категорий лиц установлен трёхмесячный срок, для них также было отменено требование о проживании на территории России не менее пяти лет.

Позднее президент России подписал указ, распространяющий данные правила на всех жителей Донбасса, включая подконтрольные Украине территории.