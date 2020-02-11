Женева, Швейцария, , 19:59 — REGNUM Число смертей от коронавируса превысило отметку в тысячу. Об этом заявил в своём аккаунте в Twitter генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус.

«К сожалению, сейчас число смертей превысило тысячу — 1017 человек погибли», — написал Гебрейесус.

По его словам, по состоянию на 6:00 женевского времени в Китае зарегистрировано 42 708 случаев заражения коронавирусом.

Гебрейесус также уточнил, что ещё в 24 странах зафиксировано 393 случая заражения коронавирусом.