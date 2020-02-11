Симферополь, , 19:48 — REGNUM Верховный суд Крыма изменил меру пресечения владельцу сафари-парка «Тайган» Олегу Зубкову и выпустил его из-под ареста. Об этом 11 февраля сообщили в пресс-службе суда.

«Постановление Белогорского районного суда от 3 февраля 2020 года отменить. Изменить меру пресечения в отношении Зубкова на запрет определенных действий. Возложение на подсудимого Зубкова Олега Алексеевича обязанности своевременно и самостоятельно являться по вызову в суд», — сказано в решении судьи Олега Лебедя.

Суд до 3 апреля запретил предпринимателю выходить с 22:00 — 6:00 за пределы жилого помещения, а также общаться с лицами, имеющими отношение к уголовному делу.

Как сообщало ИА REGNUM, против Олега Зубкова ведётся уголовного дела по факту нападения льва на посетительницу парка в июле 2018 года. 3 февраля Белогорский районный суд заключил его под стражу в связи с нарушением подписки о невыезде.

Читайте ранее в этом сюжете: Хозяин «Тайгана» Зубков нарушил подписку о невыезде — прокуратура Крыма