Ростов-на-Дону, , 19:37 — REGNUM Спасатели предупредили об очередном ухудшении погодных условий в Ростове-на-Дону. Об этом ИА REGNUM сообщили в городском управлении по делам ГО и ЧС.

В течение двух дней — с 12 по 14 февраля — в областном центре будут лить дожди, переходящие в мокрый снег. Также ожидается усиление ветра до 21 метра в секунду. В связи с образованием наледи и гололедицей на дорогах не исключён рост числа ДТП.

Пешеходов призывают к бдительности, автовладельцам рекомендуют воспользоваться общественным транспортом, в ином случае строго соблюдать правила дорожного движения.