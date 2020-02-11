Вашингтон, , 19:18 — REGNUM Сегодня, в день выхода выхода дополнения (DLC) Bad Seed к популярной roguelike —метроидвании (игры с процедурной генерацией уровней и одной «жизнью», похожие на классические Metroid и Castlevania) Dead Cells разработчики выпустили анимационный трейлер. Ролик был опубликован 11 февраля на YouTube-канале издания IGN.

Видео показывает поклонникам игры, как знакомое им безголовое существо уничтожает множество монстров. Конец ролика напомнит им о том, как коротка, порой, бывает его единственная жизнь.

Релиз Dead Cells состоялся 7 августа 2018 года. Стоит отметить, что уже в марте 2019 года было продано более 1 млн копий этой инди-игры.

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