Киев, , 18:48 — REGNUM На территории Украины за последнюю неделю зафиксировано 260 тыс. случаев заболевания гриппом и 26 летальных исходов этого заболевания, сообщает 11 февраля «Центр общественного здоровья» на своей странице в Facebook.

Уточняется, что 68% заболевших гриппом — дети.

«Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Украине превысила эпидемический порог на 55,6%», — указано в сообщении Центра.

Напомним, на Украине последовательно демонтируется система здравоохранения, доставшаяся в наследство от СССР. На этом фоне страна регулярно ставит рекорды заболеваемости. Например, ситуация с корью на Украине признана одной из самых тяжёлых на территории Европы.

Как сообщало ИА REGNUM, на данный момент в России эпидемический порог заражения гриппом и ОРВИ превышен на 5,5%, причём самая высокая интенсивность заболевания отмечена на территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

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