Рим, , 18:04 — REGNUM Никаких оснований для приостановки действия Шенгенских соглашений не существует, заявил во вторник, 11 февраля, во время своего выступления в парламенте Италии министр здравоохранения Роберто Сперанца.

Так он ответил на вопрос депутатов, рассматривается ли возможность усиления контроля на границах в связи с эпидемией коронавируса.

Ранее власти Италии закрыли авиасообщение с Китаем после двух первых зафиксированных случаев коронавируса — у туристов из КНР. Впоследствии стало известно о том, что та же болезнь зафиксирована и у уроженца Италии, находившегося в Ухане в январе 2020 года. В аэропортах страны уже проводятся проверки для всех пассажиров международных рейсов, в ближайшее время они будут проводиться и в отношении пассажиров внутренних рейсов.