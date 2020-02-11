Анкара, , 18:00 — REGNUM Медицинский тест, позволяющий за 1,5−2 часа определить, болен ли человек коронавирусом 2019-nCoV, начали использовать в Турции. Об этом 11 февраля заявил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

Как сообщил министр, после получения информации о вспышке нового типа коронавируса в Турции были предприняты собственные меры предосторожности.

По словам министра, после обнаружения возбудителя заболевания медики Турции разработали особый набор для медиков, позволяющий в течение 90−120 минут определить, болен ли человек коронавирусом 2019-nCoV.

По данным главы минздрава Турции, использование данных тестов началось на прошлой неделе. При этом Коджа не уточнил, что из себя представляют эти медицинские наборы, а также как и кем конкретно они были разработаны.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что специалисты Всемирной организации здравоохранения определили средний инкубационный период коронавирусной инфекции. По уточнённым данным, он составляет 5,2 дня.

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