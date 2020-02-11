Санкт-Петербург, , 17:13 — REGNUM Молодая жительница Петербурга, которая была госпитализирована в городскую инфекционную больницу им. Боткина после возвращения из КНР, сломав замок, сбежала из стационара после нескольких дней изоляции и подробно рассказала о побеге на своей личной странице в социальной сети.

Петербурженка Алла во время поездки в КНР (цитата со страницы в соцсети) Instagram

Напомним, ранее было принято решение всех вновь прибывших из Китая доставлять в инфекционную больницу для двухнедельного карантина.

Однако петербурженку Аллу доставили туда не сразу, а спустя неделю после возвращения из отпуска в КНР, без каких-либо симптомов коронавируса, но с покрасневшим горлом. Изначально врачи заверили ее, что там она проведёт не больше суток, однако затем объявили, что она должна провести в боксе две недели.

Выдержав несколько дней, Алла решила пойти на отчаянный шаг и сбежать. Девушка не смогла вынести того, что, несмотря на отрицательные результаты на вирус трёх сданных ею анализов, ее продолжают держать в изоляции.

По словам Аллы, она побывала в городе Санья полуострова Хайнань, который она покинула 30 января. 31 числа при пересадке в Хабаровске девушка впервые сдала анализы на наличие коронавируса, и первый тест показал, что она полностью здорова. Повторные анализы у неё взяли уже в родном Петербурге 1 февраля, они также не выявили заболевания. Но 4 февраля у Аллы заболело горло, она обратилась к терапевту, и спустя два дня, 6 февраля, ее забрали в Боткинскую больницу с обещанием, что там она проведёт сутки.

«Седьмого числа пришли врачи: «Поздравляю, вы здоровы, анализы это подтвердили, но будем держать вас здесь две недели», — написала на своей страничке девушка.

На возмущённый вопрос Аллы, на каком основании ее собираются удерживать в больнице столько времени, медики сослались на некий документ, который регламентирует правила поведения при карантине.

«Обязательный карантин приписывают жителям определенной области, не Петербургу. Остальным только рекомендация на контроль и «нет» изоляции. Они, по сути, нарушают мои права», — написала девушка на своей странице в социальной сети.

После того как просьбы отпустить ее были отвергнуты, девушка приступила к продумывание плана побега. За плечами у Аллы высшее образование по технической специальности, поэтому ей не составило труда путем искусственного замыкания электроцепи взломать магнитный замок своей «камеры».

Когда ее привезли в больницу, она запомнила маршрут следования, а в день побега, выбравшись в общий коридор, девушка смогла улучить момент и проскользнуть мимо медиков, которые оставили открытой обычно запертую на ключ общую дверь коридора, и покинуть инфекционную больницу.

«Для того, чтобы мне приобрести свободу, мне пришлось пострадать. Я поняла, что за свои права я обязана бороться. Даже золотая клетка — это клетка, а прямо скажем, Боткина — это вакханалия», — заявила Алла.

Петербурженка также отметила, что у врачей есть ее номер телефона, однако с момента побега (7 февраля) ей никто не позвонил и не приехал. Заявление главного врача больницы, что ее отпустили «добровольно», Алла назвала ложью.

«Да никто и слышать не хотел, чтобы я даже написала заявление на освобождение!» — отметила девушка.

В свою очередь на вопросы издания «Фонтанка.ру» ответил главврач больницы Алексей Яковлев. По словам заслуженного врача РФ, девушка изначально была в курсе о предписании Роспотребнадзора о госпитализации и размещении в течение 14 дней в больнице. Больница действительно не имеет права насильно удерживать пациентов, но то, что Алла сломала оборудование, говорит лишь о ее хулиганских намерениях, считает главврач.

«Ограничение вправе вводиться главным санитарным врачом в случае угрозы распространения особо опасных заболеваний. В ряде случаев если это влечет последствия для окружающих, то не исключается и уголовная ответственность», — заявил главврач.

О поступке беглянки медики сообщили в полицию, тем более она нарушила действующее законодательство Российской Федерации и то предписание, которое ей было дано.

«Все инсинуации, что 500 рублей — и никакой ответственности не будет, это глубокое заблуждение. Достаточно серьезная инфекция, с которой мы столкнулись, последствия пока неизвестны, такое поведение скорее асоциальное у человека, который принял на себя добровольное обязательство придерживаться действующего законодательства», — подчеркнул в разговоре с изданием глава медучреждения.

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