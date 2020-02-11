Москва, , 16:04 — REGNUM Законопроект о снятии возрастного ценза для молодых семей, участвующих в программе обеспечение доступным жильем, внесла в Госдуму глава комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева (КПРФ), передает корреспондент ИА REGNUM 11 февраля.

Законопроект направлен на улучшение положения молодых семей и обеспечение гарантии их прав на жилище. В частности, отмечает автор инициативы, в федеральной целевой программе по обеспечению доступным жильем может участвовать молодая семья, в том числе с детьми, а также неполная молодая семья. Однако возраст супругов в молодой семье не должен превышать 35 лет — если на момент формирования списков, претендующих на помощь от государства, кому-то из членов семьи больше 35 лет, то такая семья исключается из программы.

Такое ограничение по возрасту приводит к несправедливой ситуации, отмечает автор законопроекта. Так, например, молодая семья в течение нескольких лет может быть участником программы по обеспечению комфортным жильем, но затем кто-то из партнеров достигает возраста 36 лет и далее вся семья теряет возможность реализовать свое право на жилище.

В связи с этим, законопроект предлагает установить новые правила и разрешить семьям, которые уже стали участниками программы, оставаться ими до момента реализации права на жилище вне зависимости от их возраста.