Санкт-Петербург, , 16:04 — REGNUM Власти Санкт-Петербурга официально отказали зданию Медсанчасти №1 на улице Одоевского на Васильевском острове в защите от сноса и застройки. Об этом свидетельствует распоряжение городского комитета по охране памятников (КГИОП), которое было опубликовано в ночь на 11 февраля.

«Отказать во включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», — говорится в документе. Ссылается КГИОП на оценку эксперта Татьяны Кудрявцевой, к которой у петербургских градозащитников накопилось достаточно претензий и работу которой заказало ООО «Гарантстрой».

Тем же распоряжением здание Медсанчасти №1 завода им. Калинина также исключают и из списка выявленных объектов культурного наследия, так что теперь оно может быть снесено, а территория застроена.

Здание с оградой и садом было возведено в 1950-х как дворцово-парковый ансамбль эпохи ленинградского неоклассицизма. Здание и участок приобрела компания «Петротрейд» за 671 тысячу рублей в 2009 году. Тогда по градостроительным документам земля предназначалась «для размещения объектов социального обеспечения». Сейчас в Генеральном плане участок находится в зоне «Д» — зона всех видов общественно-деловой застройки.

В 2015 году петербуржцы проявили инициативу и потребовали взять объект под охрану. Экспертизу собирались провести за счет бюджета, но потом выяснилось, что собственник участка готов заплатить за нее сам.

Василеостровцы опасаются, что на месте Медсанчасти появится жилье вместо того, чтобы разместить в имеющемся здании поликлинику или другие объекты социальной инфраструктуры.

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