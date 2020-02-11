Пхукет, Таиланд, , 15:54 — REGNUM Суд в Таиланде отпустил под залог капитанов двух туристических катеров, в результате столкновения которых погибли двое детей из России. Об этом 11 февраля заявил генеральный консул России в Пхукете Владимир Соснов, сообщает ТАСС.

По данным туристической полиции, суд предъявил мужчинам обвинение в неосторожном вождении, повлекшее смерть одного и более лиц. Капитаны вышли на свободу, но сумма залога не уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 февраля генеральный консул России в Пхукете Владимир Соснов заявил, что власти Таиланда выплатят семьям погибших детей по $140 тыс.

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