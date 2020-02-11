Донецк, , 15:56 — REGNUM Более 90 тыс. жителей ДНР подали документы на получение российского гражданства, сообщили в миграционной службе республики, сообщило «Донецкое агентство новостей».

«Органы и подразделения миграционной службы ДНР по состоянию на 10 февраля 2020 года приняли 90 978 заявлений о приёме в гражданство РФ», — сказано в сообщении.

На данный момент 74 716 жителей ДНР уже получили российские паспорта, сообщили в миграционной службе.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на конец января 2020 года российские паспорта получили примерно 277 тыс. жителей Донбасса.

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