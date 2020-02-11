Пермь, , 16:06 — REGNUM В Перми сотрудник городской больницы имени Гринберга заявил, что это он является автором анонимных сообщений на интернет-ресурсе «Двач» об отключении пожилых людей от аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Мужчина прошёл проверку на детекторе лжи. В минздраве края заявили, что увольнения сотрудника не последует, сообщают СМИ.

Напомним, ранее министр здравоохранения пермского края Оксана Мелехова сообщила, что в Прикамье проводится проверка информации о медике-убийце. Впоследствии, 10 февраля, глава министерства проинформировала, оставив запись в Instagram, что сведения не нашли своего подтверждения.

Добавим, анонимные сообщения на интернет-ресурсе «Двач» вызвали большой резонанс. Автор утверждал, что является анестезиологом и убивает пациентов — ветеранов Великой Отечественной войны, отключая их от аппаратов ИВЛ.

Пользователи решили вычислить медика-убийцу. Под подозрение попал сотрудник больницы в Кировской области. Однако выяснилась его непричастность к скандальным публикациям. Проверке подвергли больницу в Перми. Минздрав заявил о том, что убийств не было. А медбрат сказал, что опубликованная информация является плодом его фантазии. Сообщения он оставлял будучи в состоянии алкогольного опьянения.

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