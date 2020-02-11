Махачкала, , 16:07 — REGNUM Сход снежных лавин вероятен в горах Дагестана 11 и 12 февраля. Объявлено экстренное предупреждение, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по республике.

«Внимание, МЧС предупреждает! В период с 18:00 11 февраля по 18:00 12 февраля 2020 года в горах Республики Дагестан свыше 1,5 тыс. метров лавиноопасно», — сказано в сообщении.

В ведомстве просят население воздержаться от дальних поездок и походов на лавиноопасные участки, быть бдительными и осторожными. Отмечается, что в соответствии с прогнозом силы и средства управления готовы оперативно реагировать на возможные ЧС.

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