Аддис-Абеба, , 15:29 — REGNUM Делегатов, прибывших на ежегодный саммит Африканского союза (АС) в столице Эфиопии, Аддис-Абебе, обязали пройти проверку на наличие коронавируса. Об этом передает ВВС Africa.

Должностные лица были размещены в пунктах входа в главный конференц-зал в штаб-квартире АС, чтобы с помощью специальной аппаратуры проверять температуру входящих.

По информации журналистов телерадиокомпании, на трехдневный саммит, который начался в воскресенье, 9 февраля, прибыли главы правительств стран Африки, предприниматели, активисты и других высокопоставленные представители стран континента.

Напомним, что ранее в некоторых странах Африки отмечали случаи подозрения на коронавирус, однако ни один из не подтвердился.