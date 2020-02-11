Москва, , 15:23 — REGNUM Госдума намерена ограничить экскурсии в нижнюю палату парламента в связи с эпидемиологической ситуацией в стране, передает корреспондент ИА REGNUM 11 февраля.

«В связи с эпидемиологической ситуацией с гриппом и другими респираторными инфекциями в большинстве субъектов РФ превышен эпидпорог. Нам кажется разумным ограничить экскурсии в Госдуму. Это тысячи людей, которые, в общем-то, создают для нас некоторое эпидемиологическое напряжение — на некоторое время», — предложил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов («Единая Россия»).

Экскурсии в Госдуме проводятся для представителей российских учреждений и организаций, общественных объединений, образовательных организаций высшего образования, учащихся 11-х классов общеобразовательных организаций, а также представителей международных и иностранных организаций.

В России отмечается значительный рост числа заболевших ОРВИ и гриппом. По данным на 9 февраля, превышение эпидпорога зафиксировано в 37 субъектах РФ, сообщили в Роспотребнадзоре.

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