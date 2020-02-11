Вильнюс, , 15:09 — REGNUM Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ во втором по величине городе Литвы Каунасе достиг отметки, после которой объявляется эпидемия, сообщает корреспондент ИА REGNUM. По данным национального центра общественного здоровья, в Каунасе зафиксировано 128 случаев на 10 тыс. человек, а в Каунасском районе этот показатель равен 108 случаям на 10 тыс. жителей.

В среднем по всей Литве уровень заболеваемости составлял на минувшей неделе 3−9 февраля 85,4 случаев на 10 тыс. человек. Всего за первую неделю февраля в Литве заболело 1474 человек. В больницах из-за гриппа лечили 119 человек, 88 из которых дети.