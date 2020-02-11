Рим, , 14:26 — REGNUM В течение 2019 года численность населения Италии сократилась на 116 тысяч человек, до 60 миллионов 317 тысяч человек, сообщили в национальной службе статистики Istat во вторник, 11 февраля.

Число смертей превысило количество рождений на 212 тысяч. Родилось почти в полтора раза меньше граждан (435 тысяч), чем умерло (647 тысяч). В Италии появилось 143 тысячи новых мигрантов, однако 48 тысяч человек покинули страну.

Снижение численности населения наблюдается уже пятый год подряд и затрагивает в большей степени южные регионы станы. В более экономически благополучных северных провинциях за счет внутренней и внешней миграции наблюдается даже рост численности населения.