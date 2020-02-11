Тбилиси, , 14:25 — REGNUM В столице Грузии полиция задержала 30-летнего мужчину, которого обвиняют в попытке убить свою бывшую жену. Об этом 11 февраля сообщает пресс-служба МВД Грузии.

По версии следствия, задержанный в Тбилиси 9 февраля напал на 21-летнюю женщину и нанес ей холодным оружием рану в области шеи, после чего скрылся с места преступления. Пострадавшая доставлена в больницу, по словам врачей, ее жизнь в неопасности.

Сообщается, что подозреваемого задержали через несколько часов после преступления. Ведется следствие, обвиняемому грозит до 17 лет лишения свободы.