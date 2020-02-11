Москва, , 13:48 — REGNUM В сирийском конфликте участвует несколько сил с диаметрально противоположными целями. Об этом 7 февраля заявил политолог Николай Стариков в эфире телеканала «Россия 24».

«Сегодняшнее обострение вполне логично, оно и должно было произойти. Цели тех, кто наводит порядок на территории Сирии — а это Россия, Иран и Турция, — диаметрально противоположны. И за ними ещё стоят США, которые вместе со своими европейскими партнёрами заинтересованы в том, чтобы там ситуация абсолютно запуталась», — заявил Стариков.

По его мнению, Турция будет действовать в русле интересов Вашингтона в регионе, потому что Анкара заинтересована в перспективе образования «Большой Турции», а также поддержке собственной репутации успехами внутри страны на военном фронте.

«Это значит, что они заинтересованы в хаосе на территории Сирии, наличии там квазиобразований и каких-то квазиправительств. Иначе нет никакого объяснения, почему турецкая армия находится на территории Сирии — ведь центрально правительство его туда не приглашало», — отметил он.

10 февраля турецкие вооруженные силы поразили 101 цель сирийской армии в ответ на артобстрел в Идлибе. В частности, турецкая сторона сообщала о гибели пяти и ранении ещё пятерых турецких солдат в результате артобстрела наблюдательного пункта со стороны сирийских войск.