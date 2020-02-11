Тальменка, , 13:47 — REGNUM В аптеках алтайского райцентра Тальменка с 3 февраля возник ажиотаж: раскупили все медицинские маски. В этом убедился корреспондент районной газеты «Тальменская жизнь», посетив восемь аптек райцентра.

Искомое нашлось только в одном аптечном заведении («Фармация», деятельность которой полностью контролируется минздравом Алтайского края).

«Утром 10 февраля масок не было уже и в ней, несмотря на то, что ранее алтайский минздрав сообщил, что запас масок в крае составил 156%. Провизоры отмечают небывалый спрос на средства индивидуальной защиты, доходило до того, что человек покупал сразу 50−70 масок», — поясняют местные журналисты.

Вместе с тем, по их наблюдениям, масочный режим на улицах, торговых точках и других местах, мало кто соблюдает.

«Не было средства индивидуальной защиты даже у кондуктора в автобусе, хотя согласно постановлению главного санитарного врача Алтайского края введены ограничительные мероприятия в медицинских, образовательных организациях, организациях социального обслуживания, сферы обслуживания, торговли и транспорта региона в связи с подъемом заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом», — информирует «Тальменская жизнь».