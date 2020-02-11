Вашингтон, , 13:44 — REGNUM После смерти популярного создателя модификаций для The Sims 4 с ником Scumbumbo его фанаты решили «продолжить дело» своего кумира. Об этом 10 февраля сообщило игровое издание Kotaku.

Теперь команда энтузиастов руководит официальным сайтом Scumbumbo и продолжает выпускать модификации и оказывать игрокам всестороннюю помощь в их установке. Сообщается, что геймер создавал самые разные моды: от новых «механик беременности» до «татуировок для детей».

Scumbumbo умер в 2019 году. Фанаты называют его «самым известным человеком» в игровом сообществе The Sims 4.

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