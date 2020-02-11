Варшава, , 13:38 — REGNUM Симулятор ремонта танков Tank Mechanic Simulator выйдет на PC 20 февраля 2020 года. Об этом 11 февраля сообщает «Игромания».

В Tank Mechanic Simulator игроки станут владельцами музея боевой техники. Им предстоит находить и реставрировать реальные боевые машины, чтобы позже выставить их в своём заведении.

Разработкой Tank Mechanic Simulator занимается польская компания PlayWay. Она знаменита как создатель множества необычных игр-симуляторов.

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