Челябинск, , 13:36 — REGNUM В Челябинске 22-летний гражданин Казахстана осуждён за серию разбойных нападений и за грабёж. Приговор вынес Курчатовский райсуд, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Этот гражданин совершал преступления в феврале-мае 2019 года. Из магазина «Продукты» открыто похитил 20 тыс. рублей. А затем с помощью многозарядного пневматического газобаллонного пистолета напал на три пункта микрофинансовых займа.

Ранее он был осуждён Ленинским райсудом Екатеринбурга за три разбойных нападения. С учётом этого приговора челябинский суд назначил ему четыре года в колонии общего режима.