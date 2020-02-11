Лос-Анджелес, США, , 13:29 — REGNUM В Apex Legends стартовало особое событие, приуроченное к празднованию Дня святого Валентина. Оно продлится до 18 февраля 2020 года, сообщалось на официальном сайте игры 10 февраля.

В рамках ивента геймеры вновь получат доступ к парному игровому режиму. Помимо этого, в магазине появятся праздничные косметические предметы.

Напомним, Apex Legends — это многопользовательский шутер в поджанре «королевская битва» от компании Respawn Entertainment. Его релиз состоялся 4 февраля 2019 года.

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