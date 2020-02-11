Душанбе, , 13:25 — REGNUM Министерство внутренних дел Таджикистана направило в исполнительный аппарат президента страны письмо с просьбой продлить срок перерегистрации сим-карт на ID-паспорта образца 2014 года. Об этом сообщает «Азия-Плюс» со ссылкой на источник в МВД Таджикистана.

По данным источника, в письме министерство привело несколько причин для продления срока перерегистрации сим-карт: технические моменты, из-за которых не все абоненты сотовой связи смогли получить паспорта нового образца, а также невозможность за короткие сроки выдать и перерегистрировать такой объем сим-карт.

По словам источника ответа ведомство пока не получило, но с большой долей вероятности он будет положительным.

В нескольких паспортных столах страны таджикистанцев заверили, что сроки перерегистрации сим-карт будут продлены.

По информации МВД Таджикистана с 2014 года 2,9 млн таджикистанцев получили паспорта нового образца. При этом отмечается, что из них 1,7 млн человек получили документ только в 2019 году.

Напомним, что до 15 августа 2019 года в Таджикистане согласно постановлению «О Порядке и требованиях подключения к сетям электрической связи и оказания услуг, связанных с ними» (от 30 апреля 2016 года) все граждане страны должны перерегистрировать свои сим-карты на паспорта нового образца 2014 года. Однако позже эта дата была сдвинута до 15 февраля 2020 года.

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По данным Службы связи страны, перерегистрацию по паспортам нового образца 2014 года в стране не прошли порядка 3,8 млн абонентов. Если они не успеют перерегистрировать свои сим-карты до 15 февраля, номера будут деактивированы.

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