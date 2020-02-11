Рим, , 13:19 — REGNUM Приоритетом правительства Италии является здоровье граждан, заявил в интервью Corriere della Sera во вторник, 11 февраля, глава национального штаба по противодействию коронавирусу Анджело Борелли.

Вслед за досмотром пассажиров, прилетающих в Италию международными рейсами, вводится и контроль на внутренних линиях. Если понадобится, такие же меры будут приняты и в отношении пассажиров поездов, отметил Борелли.

Власти Италии закрыли авиасообщение с КНР после того, как были зафиксированы два первых случая коронавируса — у туристов из Китая. Позже стало известно еще об одном заболевшем — уроженце Италии, который в январе 2020 года находился в Ухане.