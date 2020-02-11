Москва, , 13:17 — REGNUM У президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана существуют большие стимулы для того, чтобы вести активную деятельность в Сирии против Башара Асада. Об этом 7 февраля заявил политолог Николай Стариков в эфире телеканала «Россия 24».

«У Турции цели следующие: во-первых, США пообещали относительно недавно строительство «Большой Турции», процесс восстановления той империи, которую турки в своё время потеряли. С другой стороны, Эрдоган заинтересован поддержкой своего имиджа внутри Турции как среди населения, так и среди армии», — заявил Стариков.

«Это значит, что они заинтересованы в хаосе на территории Сирии, наличии там квазиобразований и каких-то квазиправительств. Иначе нет никакого объяснения, почему турецкая армия находится на территории Сирии — ведь центральное правительство его туда не приглашало», — считает он.

10 февраля турецкие вооруженные силы поразили 101 цель сирийской армии в ответ на артобстрел в Идлибе. В частности, турецкая сторона сообщала о гибели пяти и ранении ещё пятерых турецких солдат в результате артобстрела наблюдательного пункта со стороны сирийских войск.