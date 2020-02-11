Санкт-Петербург, , 13:11 — REGNUM На пограничных переходах Ленинградской области, на границе с Финляндией и Эстонией, создадут электронную очередь. Об этом сообщил заместитель руководителя по строительству ФГКУ «Росгранстрой» Роман Крапивин.

Он пояснил, что три объекта, переданные на реконструкцию, чтобы привести пограничные пропуска в порядок, попали в национальный проект. После завершения работ пропускная способность должна увеличиться, а сами пункты обрести современный облик.

Договор на проектирование реконструкции МАПП «Торфяновка» на границе с Финляндией уже заключен, в ближайшее время будет подписан договор по МАПП «Брусничное».

Однако сохраняются сложности с пунктом пропуска в Ивангороде на границе с Эстонией. В Минтрансе обсуждался вопрос создания электронной очереди. Также в ближайшее время предстоит разработать карту мест для стоянки машин вне черты города, а потоки транспорта хотят отслеживать онлайн с помощью диспетчеров.

«Не все регионы понимают важность общения с приграничными районами. Но в Ленинградской области с этим всё в порядке», — цитирует Крапивина телеканал «ЛОТ».