Барнаул, , 13:05 — REGNUM В Алтайском крае «президентские» выплаты ко Дню 75-летия Великой Победы получат 16 212 ветеранов и приравненных к ним граждан. В том числе 5357 человек могут рассчитывать на сумму в 75 тысяч рублей, а 10 855 человек — на 50 тысяч. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

Напомним, в годы Великой Отечественной войны с Алтайского края ушли на фронт около 700 тысяч жителей региона. По официальным данным, около 240 тысяч погибли.

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Сумму в 75 тысяч рублей получат инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны, постоянно проживающие на территории России, Латвии, Литвы и Эстонии, а также — бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, вдовы (вдовцы) военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, вдовы (вдовцы) умерших инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны.

По 50 тысяч рублей причитается лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, и лицам, награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, а также — бывшим совершеннолетним узникам нацистских концлагерей, тюрем и гетто.

Порядок и условия осуществления указанной выплаты поручено определить правительству Российской Федерации.

Как уже сообщало ИА REGNUM, согласно указу президента РФ Владимира Путина, выплата в сумме 75 тысяч рублей инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны (а также приравненным к ним) будет произведена в апреле-мае 2020 года. ИА REGNUM ведёт трансляцию «Выплаты и медали к 75-летию Победы: как в России чествуют ветеранов».