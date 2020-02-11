Москва, , 12:56 — REGNUM Конфликт в Идлибе между турецкими и сирийскими силами является проявлением глубоких противоречий в мировой геополитике. Об этом 7 февраля заявил военный эксперт Юрий Селиванов в эфире телеканала «Россия 24».

«Ситуация вроде бы касается отдельной точки на территории Сирии, но мне кажется, концы её уходят очень глубоко в мировую геополитику. Как это ни общо звучит, тем не менее. Сейчас ставки максимально высоки, и высоки они прежде всего — это может показаться странным, — для президента Турции Эрдогана», — заявил Селиванов.

10 февраля турецкие вооруженные силы поразили 101 цель сирийской армии в ответ на артобстрел в Идлибе. В частности, турецкая сторона сообщала о гибели пяти и ранении ещё пятерых турецких солдат в результате артобстрела наблюдательного пункта со стороны сирийских войск.