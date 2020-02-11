Москва, , 12:49 — REGNUM Депутатам профильного комитета Госдумы следует обратить внимание на появление телеведущей Ксении Собчак на Первом канале. Об этом в ходе пленарного заседания заявил депутат фракции ЛДПР Василий Власов, передает корреспондент ИА REGNUM 11 февраля.

«Мне кажется, в этот раз, на этой неделе, Первый канал пробил дно, потому что в свет вышло ток-шоу, ведущей которого является Ксения Собчак. Да-да, та самая Ксеня Собчак, которая — цитата — «с точки зрения международного права считает Крым украинским», — заявил Власов.

По его словам, депутатам Госдумы необходимо обратить пристальное внимание на редакционную политику государственных телеканалов.

«Я прошу обратить внимание нашего комитета по информационной политике и нового председателя комитета на то, какие ток-шок и какие телепередачи показывают у нас на федеральных телеканалах», — подчеркнул Власов.