Ташкент, , 12:43 — REGNUM Проблемы выселения театра «Ильхом» в Ташкенте могут иметь благоприятный исход. Об этом 11 февраля написал ректор университета журналистики Шерзод Кудратходжаев на своей странице в Facebook.

Он предположил, что решение проблемного вопроса устроит как собственников помещения, в котором расположен театр, так и сам коллектив. Однако ректор не уточнил, как именно будет решен вопрос.

Кудратходжаев также раскритиковал блогеров за якобы непоследовательную позицию в вопросе защиты частной собственности.

«Вы уж определитесь, пожалуйста. Вы за демократию, неприкосновенность частной собственности, защиту интересов инвесторов, или же сторонники силового решения хозяйственных споров со стороны государства?» — написал журналист.

Напомним, 7 февраля администрация театра «Ильхом» получила уведомление с требованием освободить помещение до апреля 2020 года. Объект принадлежит иностранной компании Ofelos Plaza, которое приватизировало помещение театра вместе с гостиницей Shodlik Palace.