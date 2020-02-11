Москва, , 12:43 — REGNUM Будний день могут выделить российские власти для всеобщего голосования по поправкам к Конституции, объявив его выходным. Вероятная дата — 22 апреля, сообщает 11 февраля РБК со ссылкой на близких к Кремлю собеседников.

Идея о дополнительном выходном дня для голосования возникла в конце января в администрации президента. В Кремле полагают, что в такое случае явка будет выше, так как в обычный выходной люди могут запланировать другие дела, пояснил собеседник издания.

Рассматривается возможность разрешить голосование на предприятиях непрерывного цикла, сотрудникам которых дополнительный выходной не дадут.

От проведения голосования 12 апреля отказались из-за православного Вербного воскресенья, 19 апреля не подошло из-за Пасхи, а 26 апреля уже начнётся дачный сезон. Всё это негативно отразится на явке, пояснили источники.

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