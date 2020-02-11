Москва, , 12:36 — REGNUM Мнения жителей России касательно политики, проводимой президентом РФ Владимиром Путиным в отношении США, разделились практические поровну, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

43% респондентов считают, что глава Российского государства старается воздерживаться от конфликтов, не идя на сближение. Вместе 41% граждан РФ полагают, что Путин старается наладить отношения между США и Россией.

Первого мнения больше всего придерживаются молодые люди в возрасте 18−24 года (60%), 25−34 лет (56%) и 35−44 лет (50%). Второе мнение более распространено среди граждан 45−59 лет (49%) и старше 60 лет (61%).

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В опросе 8 октября 2019 года приняли участие 1600 граждан РФ старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство граждан России испытывают по отношению к президенту США Дональду Трампу негативные чувства. 43% — безразличие.

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