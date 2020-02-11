Москва, , 12:41 — REGNUM По словам заместителя директора департамента Африки МИД России Олега Озерова, на территории Африки зафиксированы случаи заболевания новым типом коронавируса. Об этом он заявил 11 февраля на пресс-конференции журналистам.

Когда на пресс-конференции прозвучали слова о том, что в Африке не было зафиксировано ни одного заболевшего коронавирусом, Озеров сказал, что такие случае есть.

«Они есть», — заявил представитель внешнеполитического ведомства России.

Однако при этом не было сообщено, где данные случае были обнаружены.

Напомним, по состоянию на 11 февраля, было подтверждено два новых случая заболевания коронавирусом в Японии, один — в США и еще один в Южной Корее.

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