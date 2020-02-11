Калининград, , 12:30 — REGNUM Обвинение в госизмене путём раскрытия информации о сотруднике ФСБ предъявлено супругам из Калининграда Константину Антонцу и Антонине Зиминой. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах, передаёт ТАСС.

По версии следствия, эксперт Фонда поддержки публичной дипломатии имени Александра Горчакова Антонина Зимина раскрыла спецслужбам Латвии информацию о сотруднике ФСБ, который был приглашён на её свадьбу в 2015 году. После торжества она отправила в Латвию снимок этого сотрудника через интернет. Антонец проходит с супругой по одному делу.

ФСБ завершила следствие и предъявила в окончательной редакции обвинение супругам. Они вину отрицают. Детали дела не разглашаются ввиду секретности.

Отец обвиняемой Константин Зимин рассказал, что сотрудник ФСБ учился вместе с его дочерью. На свадьбе он выпил, рассказывал гостям, где работает, и раздавал визитки. Фотографии со свадьбы из соцсетей попали в сюжет одного из прибалтийских телеканалов, после чего ФСБ возбудила уголовное дело, пишет «Коммерсантъ».

Как сообщало ИА REGNUM, Зимину задержали в Калининграде в июле 2018 года. Антонца поместили под стражу в июле 2019 года.

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